Похитили и жестоко убили: с криптомошенником Романом Новаком и его женой расправились в Дубае

Криптомошенника Романа Новака и его жену жестоко убили в ОАЭ.

Источник: Комсомольская правда

Известный криптомошенник Роман Новак и его супруга Анна были жестоко убиты в ОАЭ. Расправившихся с парой уже задержали. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на собственные источники.

Как отмечает издание, события с Новаком и его супругой начали разворачиваться еще месяц назад. Тогда пара внезапно перестала выходить на связь с родственниками, оставшимися в России. Причины исчезновения все это время оставались неизвестными.

Теперь же ситуация прояснилась. По данным журналистов, пару похитили с целью вымогательства денег. Однако средств преступники не нашли, поэтому расправились с Новаком и женой. Вскоре убийц задержали. Они оказались гражданами РФ. В ближайшее время их доставят в Санкт-Петербург.

При этом другие детали пока неизвестны. Как признается отец Анны, раскрывать подробности он пока не может из-за продолжающегося следствия.

Не менее жуткие события недавно развернулись в Турции. Там парапланерист-рекордсмен из Санкт-Петербурга совершил прыжок мечты, но что-то пошло не так. В итоге, он погиб. Собственную смерть он успел снять на видео.