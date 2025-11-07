Похитили и жестоко убили: с криптомошенником Романом Новаком и его женой расправились в Дубае

Известный криптомошенник Роман Новак и его супруга Анна были жестоко убиты в ОАЭ. Расправившихся с парой уже задержали. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на собственные источники.
Как отмечает издание, события с Новаком и его супругой начали разворачиваться еще месяц назад. Тогда пара внезапно перестала выходить на связь с родственниками, оставшимися в России. Причины исчезновения все это время оставались неизвестными.
Теперь же ситуация прояснилась. По данным журналистов, пару похитили с целью вымогательства денег. Однако средств преступники не нашли, поэтому расправились с Новаком и женой. Вскоре убийц задержали. Они оказались гражданами РФ. В ближайшее время их доставят в Санкт-Петербург.
При этом другие детали пока неизвестны. Как признается отец Анны, раскрывать подробности он пока не может из-за продолжающегося следствия.
