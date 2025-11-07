Ричмонд
Неудачливый вор-рецидивист уснул прямо на месте кражи в российском городе

В Благовещенске (Амурская область) мужчина залез в чужую квартиру через окно, но не успел уйти с добычей.

Он сложил в пакеты телевизор и бензопилу, устал и решил немного отдохнуть. Заснул прямо на месте, думая, что хозяева скоро не вернутся.

Хозяйка пришла домой после ночной смены и застала вора спящим посреди комнаты. Полицейские быстро задержали мужчину, передает телеграм-канал Amur Mash.

Уточняется, что неудачливым вором-рецидивистом оказался 45-летний местный житель, ранее судимый за кражи и наркотики. На него завели уголовное дело, ему грозит до шести лет тюрьмы.

