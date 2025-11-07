Вор заснул в ограбленной квартире в Благовещенске

Злоумышленник в Благовещенске забрался в чужую квартиру через окно, собрал вещи и уснул. Его застала вернувшаяся домой хозяйка. Об этом в пятницу, 7 октября, сообщила пресс-служба МВД по Амурской области.
Россиянка 1969 года рождения заявила, что обнаружила у себя дома незнакомого мужчину, когда пришла с работы.
Правоохранители задержали 45-летнего местного жителя, который ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу и торговлю наркотиками. В качестве меры пресечения была избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит срок до шести лет лишения свободы.
— Выяснилось, что ночью злоумышленник с целью совершения кражи проник через окно в дом, зная, что на месте нет хозяев. Подозреваемый упаковал в пакеты необходимые ему вещи (телевизор и бензопилу), однако, предположив, что хозяйки не будет дома длительное время, решил отдохнуть и уснул. В таком положении его и застала владелица жилища, вернувшись с работы, — передает Telegram-канал МВД.
