Вор заснул в ограбленной квартире в Благовещенске

— Выяснилось, что ночью злоумышленник с целью совершения кражи проник через окно в дом, зная, что на месте нет хозяев. Подозреваемый упаковал в пакеты необходимые ему вещи (телевизор и бензопилу), однако, предположив, что хозяйки не будет дома длительное время, решил отдохнуть и уснул. В таком положении его и застала владелица жилища, вернувшись с работы, — передает Telegram-канал МВД.