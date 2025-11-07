СNN узнал об отравлении солдат неизвестным порошком после визита Трампа

Стрихнин — токсичное вещество, широко используемое для борьбы с грызунами. В зависимости от дозы сам стрихнин и его препараты могут как оказывать лечебное действие, так и стать смертельным ядом. Вещество может проникать в организм при вдыхании и при приеме внутрь.