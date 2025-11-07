Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СNN узнал об отравлении солдат неизвестным порошком после визита Трампа

Часто используемая Трампом для перелетов военная база эвакуирована после доставки «подозрительной» посылки с неизвестным белым порошком. Несколько военных почувствовали себя плохо и попали в больницу.

Источник: Reuters

На военную базу Эндрюс США в Мэриленде доставили подозрительную посылку. Когда ее открыли, внутри обнаружили неизвестный белый порошок; у нескольких человек, находившихся поблизости, ухудшилось самочувствие, их госпитализировали, пишет CNN.

Людей эвакуировали из здания в качестве меры предосторожности, район оцеплен. «На место происшествия были отправлены сотрудники службы быстрого реагирования, которые определили, что непосредственной угрозы нет, и передали дело в управление специальных расследований. В настоящее время ведется расследование», — говорится в сообщении военной базы.

Президент США Дональд Трамп был на объединенной базе Эндрюс в среду, 5 ноября. Республиканец часто использует ее для своих перелетов, в том числе за рубеж.

Так, в августе хозяин Белого дома отправился оттуда на Аляску для встречи с президентом России Владимиром Путиным, а в октябре — на Ближний Восток.

Команда по работе с опасными материалами (HAZMAT) провела полевой тест, но он не выявил ничего опасного. Кроме белого порошка в посылке были материалы с политической пропагандой, их изучают следователи.

Помещение, где был вскрыт конверт, расположено в одном здании с центром подготовки ВВС Национальной гвардии, который выполняет роль связующего звена между ее бюро и подразделениями ВВС в каждом штате, уточняет CNN.

В ноябре 2024 года в ряд бельгийских государственных учреждений были доставлены письма с порошком, которым оказался стрихнин.

Стрихнин — токсичное вещество, широко используемое для борьбы с грызунами. В зависимости от дозы сам стрихнин и его препараты могут как оказывать лечебное действие, так и стать смертельным ядом. Вещество может проникать в организм при вдыхании и при приеме внутрь.

Одним из пострадавших стал сотрудник канцелярии премьер-министра, который отравился после контакта с порошком.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше