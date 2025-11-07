Раскрыто, что главком ВСУ оплатил лечение отца в РФ из военного бюджета Украины

Главком украинской армии Александр Сырский, по данным Telegram-канала Shot, использовал часть военного бюджета на лечение своего отца в России. Источники утверждают, что деньги взяли из средств, предназначенных для нужд ВСУ.
Отец Сырского, Станислав Прокофьевич, тяжело заболел весной после перенесённого коронавируса. Сначала его госпитализировали во Владимире, затем сын перевёз его в частную клинику в Москве и позже — в реабилитационный центр в Подмосковье. В начале ноября 2025 года пациента выписали.
SHOT пишет, что часть расходов на лечение была покрыта за счёт государственных средств, которыми распоряжался Сырский.
