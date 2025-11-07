Раскрыто, что главком ВСУ оплатил лечение отца в РФ из военного бюджета Украины

Отец Сырского, Станислав Прокофьевич, тяжело заболел весной после перенесённого коронавируса. Сначала его госпитализировали во Владимире, затем сын перевёз его в частную клинику в Москве и позже — в реабилитационный центр в Подмосковье. В начале ноября 2025 года пациента выписали.