Друга Дурова Романа Наумова убили в Эмиратах

Похитители требовали за их освобождение крупную сумму денег. Однако собрать необходимый выкуп не удалось. После этого злоумышленники жестоко расправились с Новаком и его женой. По предварительной информации, подозреваемые в совершении преступления задержаны. Ими оказались граждане России. В ближайшее время их планируют доставить в Санкт-Петербург для проведения дальнейших следственных действий.