Жительница Кургана укусила полицейского за кисть и отбивалась полотенцем

«Суд установил, что женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, в присутствии посторонних лиц высказала оскорбительные слова в грубой нецензурной форме в адрес полицейских, которые прибыли по вызову самой подсудимой. После этого женщина замахнулась кружкой на одного из сотрудников и ударила мокрым полотенцем по лицу. Когда к ней была применена физическая сила, она укусила полицейского за кисть руки», — пишет ведомство.