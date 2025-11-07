Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За похищение человека группу лиц в Иркутской области заключили под стражу

Неизвестные заставили мужчину заключить контракт для участия в СВО и перевести им деньги.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

За похищение человека группу лиц в Иркутской области заключили под стражу. Семеро жителей Ангарска, в возрасте от 19 до 39 лет, задумали в начале 2024 года завладеть чужим имуществом.

Как рассказали КП-Иркутск в следственном комитете, их жертвой стал мужчина, которому они предложили купить автомобиль в рассрочку. Получив машину, преступники решили не ждать выплат. Вместо этого они начали угрожать и заставлять немедленно передать им деньги.

— После этого неизвестные похитили жителя Ангарска. Под давлением, инициатор криминальной схемы предложил своему пленнику заключить контракт для участия в специальной военной операции, — пояснили в пресс-службе СУ СКР по региону.

В конце октября, после того как потерпевший подписал контракт и получил выплату, он был вынужден перевести 700 тысяч рублей на счета трех участников преступной группы. Всем семерым обвиняемым предъявлено обвинение. По решению суда они заключены под стражу.