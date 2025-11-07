За похищение человека группу лиц в Иркутской области заключили под стражу. Семеро жителей Ангарска, в возрасте от 19 до 39 лет, задумали в начале 2024 года завладеть чужим имуществом.
Как рассказали КП-Иркутск в следственном комитете, их жертвой стал мужчина, которому они предложили купить автомобиль в рассрочку. Получив машину, преступники решили не ждать выплат. Вместо этого они начали угрожать и заставлять немедленно передать им деньги.
— После этого неизвестные похитили жителя Ангарска. Под давлением, инициатор криминальной схемы предложил своему пленнику заключить контракт для участия в специальной военной операции, — пояснили в пресс-службе СУ СКР по региону.
В конце октября, после того как потерпевший подписал контракт и получил выплату, он был вынужден перевести 700 тысяч рублей на счета трех участников преступной группы. Всем семерым обвиняемым предъявлено обвинение. По решению суда они заключены под стражу.