Ребёнок погиб на пожаре в частном доме в Новосибирской области

В результате пожара в частном доме в селе Улыбино Новосибирской области погибла 12-летняя девочка, ещё шесть человек пострадали.

Источник: Аргументы и факты

Ребёнок погиб и шесть человек пострадали в селе Улыбино Новосибирской области на пожаре частного дома. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

По информации министерства, 12-летняя девочка скончалась до прибытия скорой помощи. Двое пострадавших находятся в реанимации Искитимской центральной районной больницы, один — в травматологическом отделении в состоянии средней тяжести. Три человека отправлены на амбулаторное лечение, их жизни ничего не угрожает. На месте происшествия работали две бригады скорой помощи.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Следователи вместе с сотрудниками МЧС проводят осмотр места происшествия, чтобы выяснить источник возгорания. Назначена судебная экспертиза для установления точной причины смерти ребёнка.

Ранее сообщалось, что количество жертв трагического пожара в СОТ «Прибрежный-1» увеличилось до восьми человек.