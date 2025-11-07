Ребёнок погиб на пожаре в частном доме в Новосибирской области

По информации министерства, 12-летняя девочка скончалась до прибытия скорой помощи. Двое пострадавших находятся в реанимации Искитимской центральной районной больницы, один — в травматологическом отделении в состоянии средней тяжести. Три человека отправлены на амбулаторное лечение, их жизни ничего не угрожает. На месте происшествия работали две бригады скорой помощи.