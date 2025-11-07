Ричмонд
Корабль береговой охраны с экипажем завалился на бок на пирсе на Камчатке

В Петропавлоске-Камчатском на бок завалилось судно береговой охраны. Видео распространяют местные телеграм-каналы.

Источник: Life.ru

Корабль перевернулся. Видео © Telegram / Новости Камчатки.

В результате инцидента никто не пострадал. По данным местных СМИ, судно хотели отремонтировать, но разрешения на это не было, да и само место было неподходящим. Кстати, в момент падения на судне находились люди, но все они благополучно спустились с такого «аттракциона». На данный момент никаких официальных комментариев о случившемся не было.

Ранее Life.ru рассказывал, как в порту Петропавловска-Камчатского вспыхнуло стоящее на якоре грузовое судно. Огонь тогда охватил около 100 квадратных метров, однако пострадавших не было. Тушить пожар приехали 7 единиц техники и 45 специалистов.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.