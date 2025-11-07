Корабль береговой охраны с экипажем завалился на бок на пирсе на Камчатке

В результате инцидента никто не пострадал. По данным местных СМИ, судно хотели отремонтировать, но разрешения на это не было, да и само место было неподходящим. Кстати, в момент падения на судне находились люди, но все они благополучно спустились с такого «аттракциона». На данный момент никаких официальных комментариев о случившемся не было.