Корабль береговой охраны с экипажем завалился на бок на пирсе на Камчатке

Корабль перевернулся. Видео © Telegram / Новости Камчатки.
В результате инцидента никто не пострадал. По данным местных СМИ, судно хотели отремонтировать, но разрешения на это не было, да и само место было неподходящим. Кстати, в момент падения на судне находились люди, но все они благополучно спустились с такого «аттракциона». На данный момент никаких официальных комментариев о случившемся не было.
Ранее Life.ru рассказывал, как в порту Петропавловска-Камчатского вспыхнуло стоящее на якоре грузовое судно. Огонь тогда охватил около 100 квадратных метров, однако пострадавших не было. Тушить пожар приехали 7 единиц техники и 45 специалистов.
