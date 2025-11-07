«Пошли на»: почему Литва закрыла границу с Беларусью и как это отразится на России

Формальным поводом для закрытия границы послужили якобы массовые и систематические нарушения литовского воздушного пространства со стороны Беларуси. По данным литовских властей, с начала 2025 года было зафиксировано около 500 случаев воздушной контрабанды, когда с белорусской территории на территорию Литвы запускались метеозонды и воздушные шары с прикрепленными к ним контрабандными сигаретами. Первый подобный инцидент был отмечен еще в сентябре 2024 года, и с тех пор их количество только росло, уверяют власти.