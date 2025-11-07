СМИ: Москвич выбросил иностранку с пятого этажа

Житель столицы выбросил иностранку с пятого этажа. Об этом в пятницу, 7 ноября, пишет Telegram-канал «112».
Инцидент произошел в Можайском переулке. По данным источника, 21-летнюю гражданку Нигерии выбросили из окна после ночного конфликта. Пострадавшую с травмами госпитализировали.
Подозреваемый уже задержан. По предварительным данным, он сотрудник правоохранительных органов, уточняет источник.
До этого стало известно, что жительница Воткинска вытолкнула молодого человека из окна квартиры, расположенной на пятом этаже, а после упала сама. По одной из версий, между партнерами произошел конфликт из-за ревности.
Мужчина выбросил маленькую дочь из окна четвертого этажа в Уфе. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии, а отца задержали — полицейские застали его в невменяемом состоянии. Мужчина лечился у психиатра. «Вечерняя Москва» разбиралась в деталях этого происшествия.