В Самаре вступил в силу приговор бывшему замглавы СИЗО

Следствие установило, что бывший замначальника СИЗО-1, который ранее руководил оперативным отделом, знал о том, что у одного из осужденных есть мобильный телефон. Он не только не изъял запрещенный предмет, но и сообщал заключенному служебную информацию о предстоящих обысках.