В Самаре вступил в силу приговор бывшему замглавы СИЗО

Бывший заместитель начальника СИЗО-1 УФСИН России по Самарской области не смог оспорить приговор за злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Решение вступило в силу. Постановление вынес Самарский областной суд. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

Источник: Коммерсантъ

Следствие установило, что бывший замначальника СИЗО-1, который ранее руководил оперативным отделом, знал о том, что у одного из осужденных есть мобильный телефон. Он не только не изъял запрещенный предмет, но и сообщал заключенному служебную информацию о предстоящих обысках.

Советский районный суд Самары приговорил бывшего замглавы первого СИЗО к одному году лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Защитник обжаловал приговор, но Самарский областной суд, рассмотрев апелляцию, оставил решение без изменений.