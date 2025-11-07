Ричмонд
Уральский спасатель потерял жену и дочь в страшном пожаре

Причиной пожара в деревне Кашино в Свердловской области, унёсшего жизни жены и дочери спасателя Сергея Полетаева, стало короткое замыкание электропроводки, сообщила тётя пострадавшего. Она уточнила, что официальное заключение пожарной экспертизы подтвердило данную версию.

Источник: Life.ru

«Мы получили заключение пожарных экспертов. В нём сказано, что причиной пожара стало короткое замыкание проводки», — отметила собеседница URA.ru.

Сам Полетаев, находившийся в момент возгорания в доме, получил тяжёлые ожоги и сейчас проходит лечение в ожоговом центре Екатеринбурга. Его состояние оценивается как тяжёлое. Пациента периодически подключают к аппарату ИВЛ, хотя он остаётся в сознании и осознаёт случившееся.

Особый трагизм ситуации заключается в том, что мужчина по профессии является спасателем, много лет выезжавшим на чрезвычайные происшествия и тушившим пожары. Похороны погибших жены и дочери пройдут в Кашино 7 ноября, однако отец семьи не сможет на них присутствовать из-за своего состояния.

Ранее в Сургуте в результате пожара в садово-огородническом товариществе «Прибрежный 1» погибли семь человек. Здание было полностью охвачено огнём, произошло обрушение кровли и межчердачного перекрытия. По факту трагедии Следственное управление СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу возбудило уголовное дело.

