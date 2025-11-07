Ричмонд
Жуткая трагедия в Кишиневе: 13-летняя девочка была найдена мертвой — ее обнаружили в шахте лифта заброшенного отеля «Националь» в центре столицы

Полиция Кишинёва была приведена в состояние тревоги вчера вечером после того, как несовершеннолетняя девочка не вернулась домой из школы.

Источник: Комсомольская правда

Полиция Кишинёва была приведена в состояние тревоги вчера вечером, 6 ноября, после того, как несовершеннолетняя девочка не вернулась домой из школы.

К сожалению, после нескольких часов поисков, 13-летняя школьница была найдена мертвой в шахте лифта заброшенного отеля, «Националь» в центре столицы, сообщают источники PulsMedia.MD.

