Жуткая трагедия в Кишиневе: 13-летняя девочка была найдена мертвой — ее обнаружили в шахте лифта заброшенного отеля «Националь» в центре столицы

Полиция Кишинёва была приведена в состояние тревоги вчера вечером, 6 ноября, после того, как несовершеннолетняя девочка не вернулась домой из школы.
К сожалению, после нескольких часов поисков, 13-летняя школьница была найдена мертвой в шахте лифта заброшенного отеля, «Националь» в центре столицы, сообщают источники PulsMedia.MD.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Почему в Кишиневе закрывают «Русский дом», который сделал для Молдовы хорошего больше, чем власти Молдовы за 4 года: «Там никогда не обсуждались какие-то политические процессы, включая выборы!».
«То, что прозвучало на заседании правительства со слов министра культуры — это ложь, — это не соответствует действительности» (далее…).
Феномен: Пенсионерам дешевле уехать на зимовку в Европу, чем платить огромные деньги за отопление дома, в Молдове.
Отключат газ, закрывают дома и улетают к детям в Испанию, Италию, Грецию (далее…).
У фермеров по всей Молдове конфискуют сельхозтехнику и имущество за долги: «Нас лишают последнего, будто мы преступники».
В министерстве сельского хозяйства знают об этой проблеме, с которой столкнулись тысячи фермеров, но решения у властей для них нет [видео] (далее…).