В Перми владелицу спортивной школы наказали за падение воспитанницы с высоты

«Женщина также не получила нужную для ведения деятельности лицензию. Как итог, в ноябре 2024 года несовершеннолетняя воспитанница, находясь на занятиях в данной школе, без должного контроля персонала и необходимой страховки, сорвалась со спортивного снаряда. Девочка упала на пол с высоты не менее двух метров и сломала руку. Травму квалифицировали как вред здоровью средней тяжести», — сообщает СУ СКР по Пермскому краю в telegram-канале.