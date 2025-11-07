Ричмонд
78.ru: в ОАЭ похитили и убили бизнесмена из России и его жену

В совершении убийства подозревают граждан РФ.

В ОАЭ похитили и убили россиянина, подозреваемого в мошенничестве с криптовалютой. Как сообщает портал 78.ru, также убита жена мужчины.

Супружеская пара перестала выходить на связь с семьей около месяца назад. Источник издания утверждает, что Романа и Анну похитили в ОАЭ с целью выкупа.

«Однако предполагаемые преступники не нашли желаемых средств и расправились со своими жертвами», — сказано в публикации.

Подозреваемые в убийстве супругов задержаны. Ими оказались граждане РФ. В скором времени их доставят в Петербург. У погибших остались несовершеннолетние дети, которых родственники уже забрали в Россию.

По данным портала, погибший россиянин несколько раз попадал в поле зрения полиции. Мужчину, в частности, обвиняли в том, что он взял у иностранных инвесторов 500 млн долларов на развитие бизнеса. После этого россиянин сбежал за границу.