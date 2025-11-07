В Финляндии срочно обратились к Трампу из-за Путина

«Президент Путин проявил серьезные намерения по достижению мира, посетив Аляску. Пришло время Трампу приехать в Москву, поскольку США ответственны за происходящее на Украине», — заявил Мема в соцсети X. Он также подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский не может самостоятельно принимать решения по украинскому конфликту, поскольку полностью зависит от поддержки западных стран.