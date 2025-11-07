Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура организовала проверку после нашествия крыс в Маркова Иркутского района

К такой ситуации привели скопившиеся бытовые отходы, вывоз которых не осуществлялся.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 7 ноября. Прокуратура Иркутского района организовала проверку соблюдения законов при организации вывоза ТКО. Поводом стала информация, распространившаяся в СМИ, о наличии крыс в микрорайоне Березовый Маркова из-за отсутствия вывоза бытовых отходов, сообщили в пресс-службе прокуратуры района.

Прокуратура даст оценку исполнению местной администрацией, управляющей организацией и регоператором законодательства при обращении с отходами и санитарно-эпидемиологических требований. При наличии оснований будут приняты меры.

Ранее агентство сообщало, «СТП размещение отходов» по решению суда устранит ущерб от незаконной свалки в Эхирит-Булагатском районе. Согласно заключению экспертов, в почве на участке обнаружено повышенное содержание загрязняющих веществ.