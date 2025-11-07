ФСБ задержала передавшего блогеру с Украины данные об участниках СВО россиянина

В ЦОС отметили, что через мессенджер Telegram мужчина инициативно вступил в переписку с украинским блогером, действующим под контролем ГУР МО Украины. «В ходе общения злоумышленник передал иностранцу информацию о месте дислокации подразделений, принимающих участие в специальной военной операции. Кроме того, им осуществлялись безналичные переводы денежных средств на нужды одной из запрещенных в России проукраинских террористических организаций», — сказали в спецслужбе.