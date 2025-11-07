Ричмонд
Агента Киева, передавшего данные о бойцах СВО, задержали в Тамбовской области

Силовики осуществили задержания жителя Тамбовской области, который передавал украинскому блогеру данные о подразделениях, участвующих в СВО. Об этом в пятницу, 7 ноября, сообщили в ФСБ.

Новость дополняется.