Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Директор компании из Екатеринбурга заплатит 750 тысяч за преступление в Кургане

Курганский городской суд вынес обвинительный приговор 43-летнему жителю Екатеринбурга, признанному виновным в коммерческом подкупе. Мужчина занимал должность коммерческого директора в одной из местных компаний. Он заплатит штраф в размере 750 тысяч рублей, сообщается в tg-канале прокуратуры Курганской области.

Екатеринбуржец выплатит 750 тысяч рублей в Кургане.

Курганский городской суд вынес обвинительный приговор 43-летнему жителю Екатеринбурга, признанному виновным в коммерческом подкупе. Мужчина занимал должность коммерческого директора в одной из местных компаний. Он заплатит штраф в размере 750 тысяч рублей, сообщается в tg-канале прокуратуры Курганской области.

Следствие установило, что обвиняемый перевел более 500 тысяч рублей начальнику управления материально-технического снабжения предприятия в Кургане. Деньги были переданы за гарантированное продление договора на поставку металлического лома. «Подсудимый свою вину в предъявленном обвинении признал полностью. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 750 тысяч рублей», — пишет ведомство.

Ранее URA.RU сообщало, что экс-директор курганского кузнечно-литейного завода признан виновным в получении взятки в крупном размере. Мужчина заплатит 2,5 млн рублей штрафа.