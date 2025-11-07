Прокуратура выявила в Воронежской области нарушения при выполнении госконтрактов

В Семилуках чиновники оставили без внимания нарушения со стороны ООО «УВИП», которое не исполнило в установленный срок муниципальный контракт на капитальный ремонт участков тепловых сетей в рамках национальных проектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Инфраструктура для жизни».