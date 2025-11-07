Прокуратура выявила в Воронежской области нарушения при выполнении госконтрактов

Прокуратура Воронежской области проверила реализацию закупок для государственных и муниципальных заказчиков в региональном министерстве строительства, Воронежском государственном медицинском университете им. Н. Н. Бурденко и администрации города Семилуки. В результате выявили несколько нарушений со стороны ответственных за проведение претензионной работы.
Так, министерство строительства не приняло мер к ООО «Воронежстройреконструкция», которое нарушило срок работ по государственному контракту на строительство стационара со вспомогательными объектами для Бутурлиновской районной больницы.
В Семилуках чиновники оставили без внимания нарушения со стороны ООО «УВИП», которое не исполнило в установленный срок муниципальный контракт на капитальный ремонт участков тепловых сетей в рамках национальных проектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Инфраструктура для жизни».
А ВГМУ продолжало оплачивать охранные услуги ООО ЧОП «КриС», качество которых не соответствовало условиям контракта.
После вмешательства органов прокуратуры нарушения устранены. В отношении виновных лиц начали проверку.