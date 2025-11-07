В Ростове вынесут приговор по делу о теракте на Крымском мосту

В Ростове-на-Дону огласят приговор по делу о теракте на Крымском мосту. Информацию подтвердили в пресс-службе Южного окружного военного суда.
— Суд удалился в совещательную комнату до 27 ноября, — прокомментировали в инстанции.
Напомним, на скамье подсудимых находятся восемь человек, им предъявили обвинения в теракте, незаконном приобретении и перевозке взрывных устройств. Кроме того, два человека ответят перед законом по статье о контрабанде взрывных устройств.
По данным следствия, в 2022 году первый заместитель председателя СБУ Василий Малюк и его неустановленные соучастники собрали группу и вовлекли в нее других людей.
После этого экстремисты замаскировали взрывное устройство под полиэтиленовую строительную пленку. С этим грузом на Крымский мост заехал ничего не подозревающий водитель, и устройство было приведено в действие. В результате погибли водитель и еще четыре человека в легковой машине поблизости.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.