В Ростове вынесут приговор по делу о теракте на Крымском мосту

После этого экстремисты замаскировали взрывное устройство под полиэтиленовую строительную пленку. С этим грузом на Крымский мост заехал ничего не подозревающий водитель, и устройство было приведено в действие. В результате погибли водитель и еще четыре человека в легковой машине поблизости.