Свердловчанин устроил побег от ДПС, а потом избил инспектора

Дебошира задержали и обвинили по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, он гонял без прав и даже не обучался в автошколе. «Теперь, вдобавок к букету административных правонарушений, горе-водителю предстоит ответить ещё и по уголовной статье», — подчеркнул полковник Горелых.