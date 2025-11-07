ФСБ задержала жителя Тамбовской области за передачу Киеву данных о ВС РФ

Сотрудники ФСБ задержали жителя Тамбовской области по подозрению в передаче информации о ВС РФ представителю Украины. Об этом сообщили в ведомстве.
Согласно полученным данным, задержанный передавал сведения о российских воинских подразделениях, задействованных в специальной военной операции. Получателем информации являлся украинский интернет-блогер, который находится под контролем подразделений военной разведки Украины.
Ранее в ЦОС ФСБ сообщали о предотвращении подготовки теракта на объекте транспорта в Ставропольском крае. Так, сотрудниками службы был задержан житель Георгиевска 1980 года рождения, действовавший по заданию украинских спецслужб.