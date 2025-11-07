Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ задержала жителя Тамбовской области за передачу Киеву данных о ВС РФ

Силовики задержали россиянина за передачу данных о подразделениях ВС РФ украинскому блогеру, связанному с военной разведкой.

Сотрудники ФСБ задержали жителя Тамбовской области по подозрению в передаче информации о ВС РФ представителю Украины. Об этом сообщили в ведомстве.

Согласно полученным данным, задержанный передавал сведения о российских воинских подразделениях, задействованных в специальной военной операции. Получателем информации являлся украинский интернет-блогер, который находится под контролем подразделений военной разведки Украины.

Ранее в ЦОС ФСБ сообщали о предотвращении подготовки теракта на объекте транспорта в Ставропольском крае. Так, сотрудниками службы был задержан житель Георгиевска 1980 года рождения, действовавший по заданию украинских спецслужб.