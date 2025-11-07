Ричмонд
За пересылку психотропных таблеток осудили жителя Амурской области в Хабаровске

Мужчину задержали при получении посылки.

Источник: Комсомольская правда

Весной прошлого года житель Амурской области решил заказать через интернет препарат, содержащий психотропные вещества. Его посылка из Индии не дошла до адресата — пересылку остановили на этапе таможенного контроля. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Как установил суд, мужчина заказал на свое имя 60 таблеток, содержащих запрещенное в России психотропное вещество. Он знал, что оборот препарата в стране ограничен, но все равно оформил международную посылку. Когда отправление прибыло в Россию, сотрудники таможни выявили запрещенное вещество и заменили содержимое муляжом.

«На почте, куда прибыла подмена, мужчину задержали. В суде он отрицал вину и утверждал, что купил лекарство для лечения приступов сонливости и обмороков. Однако представленные документы показали, что диагноз ему поставили уже после открытия уголовного дела, а препарат на территории России не назначался», — рассказали в пресс-службе судов Хабаровского края.

Центральный районный суд Хабаровска признал мужчину виновным по нескольким статьям УК. С учетом смягчающих обстоятельств ему назначили пять лет лишения свободы в колонии строгого режима. Решение суда еще не вступило в законную силу.