За пересылку психотропных таблеток осудили жителя Амурской области в Хабаровске

«На почте, куда прибыла подмена, мужчину задержали. В суде он отрицал вину и утверждал, что купил лекарство для лечения приступов сонливости и обмороков. Однако представленные документы показали, что диагноз ему поставили уже после открытия уголовного дела, а препарат на территории России не назначался», — рассказали в пресс-службе судов Хабаровского края.