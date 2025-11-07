Ричмонд
Грабитель уснул в чужой квартире в Благовещенске

Грабитель собрал вещи для кражи и решил немного поспать пока нет хозяйки.

Источник: Аргументы и факты

Грабитель, совершив кражу, уснул в квартире в Благовещенске, где его позже застала хозяйка. Об этом сообщили в УМВД России по Амурской области.

Женщина обратилась в полицию и рассказала, что, вернувшись с ночной смены, она нашла в своей квартире незнакомого мужчину.

Как выяснилось, мужчина проник в дом через окно, чтобы обокрасть его. Он уже собрал нужные вещи — телевизор и бензопилу, упаковал их в пакеты, но, решив, что женщина не вернётся домой в ближайшее время, он лёг отдохнуть и уснул прямо в квартире.

Ранее сообщалось, что с помощью анализа ДНК была установлена личность одного из подозреваемых в ограблении Лувра, он задержан.