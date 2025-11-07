Грабитель уснул в чужой квартире в Благовещенске

Как выяснилось, мужчина проник в дом через окно, чтобы обокрасть его. Он уже собрал нужные вещи — телевизор и бензопилу, упаковал их в пакеты, но, решив, что женщина не вернётся домой в ближайшее время, он лёг отдохнуть и уснул прямо в квартире.