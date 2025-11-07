Сомкнула челюсти на руке: Акула напала на девочку из России на Мальдивах

Акула напала на российскую туристку во время снорклинга на Мальдивах. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА.
Туристам перед погружением давали инструкции по безопасности, в частности, просили держать руки вдоль тела и сжимать пальцы в кулак, чтобы избежать укусов. Однако эти меры не помогли: акула атаковала руку подростка. К счастью, серьёзных травм удалось избежать. Девочка получила лишь лёгкие повреждения, потребовавшие перевязки.
Ранее стало известно, что недалеко от побережья Коста-Рики акула напала на мексиканского дайвера, который исследовал подводный мир на глубине около 30 метров. Хищница нанесла мужчине ранения в область головы и левой стороны лица. В результате нападения были повреждены дыхательные шланги дайвера.
