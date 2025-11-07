Сомкнула челюсти на руке: Акула напала на девочку из России на Мальдивах

Туристам перед погружением давали инструкции по безопасности, в частности, просили держать руки вдоль тела и сжимать пальцы в кулак, чтобы избежать укусов. Однако эти меры не помогли: акула атаковала руку подростка. К счастью, серьёзных травм удалось избежать. Девочка получила лишь лёгкие повреждения, потребовавшие перевязки.