Сомкнула челюсти на руке: Акула напала на девочку из России на Мальдивах

На Мальдивах, в районе острова Тодду, акула напала на 15-летнюю российскую туристку во время подводной экскурсии. Как сообщает SHOT ПРОВЕРКА, инцидент произошёл, когда школьница вместе с матерью занималась снорклингом в местах обитания мантов и акул-нянек.

Акула напала на российскую туристку во время снорклинга на Мальдивах. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА.

Туристам перед погружением давали инструкции по безопасности, в частности, просили держать руки вдоль тела и сжимать пальцы в кулак, чтобы избежать укусов. Однако эти меры не помогли: акула атаковала руку подростка. К счастью, серьёзных травм удалось избежать. Девочка получила лишь лёгкие повреждения, потребовавшие перевязки.

Ранее стало известно, что недалеко от побережья Коста-Рики акула напала на мексиканского дайвера, который исследовал подводный мир на глубине около 30 метров. Хищница нанесла мужчине ранения в область головы и левой стороны лица. В результате нападения были повреждены дыхательные шланги дайвера.

