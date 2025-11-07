На трассе в Сызранском районе Hyundai Solaris слетел с дороги утром 7 ноября

Утром 7 ноября в Самарской области произошло ДТП. По данным ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС», около 07.51 водитель иномарки Hyundai Solaris ехал по дороге Урал — Усинское — Пионерский в Сызранском районе.
«Автомобиль съехал в кювет», — следует из сообщения пресс-службы учреждения.
Водитель получил травмы, его пришлось отправить в больницу Сызрани.
На месте ДТП работали полицейские, медики, пожарные-спасатели ПСО № 47.
