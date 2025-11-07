Ричмонд
На трассе в Сызранском районе Hyundai Solaris слетел с дороги утром 7 ноября

Водитель пострадал в ДТП в Самарской области.

Источник: ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»

Утром 7 ноября в Самарской области произошло ДТП. По данным ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС», около 07.51 водитель иномарки Hyundai Solaris ехал по дороге Урал — Усинское — Пионерский в Сызранском районе.

«Автомобиль съехал в кювет», — следует из сообщения пресс-службы учреждения.

Водитель получил травмы, его пришлось отправить в больницу Сызрани.

На месте ДТП работали полицейские, медики, пожарные-спасатели ПСО № 47.

Ранее в Самарской области 37-летний водитель сбил пешехода, оттащил его в лесополосу и оставил умирать. Мужчину будут судить.