В ЛНР ВСУ с помощью БПЛА ударили по ТЦ в Новопскове

«Сегодня ночью вражеский беспилотник ударил по частному зданию в Новопскове. Произведен удар БПЛА с поражающими элементами по двухэтажному торговому центру. Произошло возгорание, частично разрушена кровля, выгорела часть помещений, которые арендовали индивидуальные предприниматели. К счастью, жертв и пострадавших нет», — написал он в Telegram-канале.
Пасечник уточнил, что пожарные службы «быстро отреагировали» — огонь в здании ТЦ потушили.
По его словам, на данный момент «соответствующие службы работают над устранением последствий очередной бессмысленной вражеской атаки по мирному объекту».