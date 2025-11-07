Ричмонд
В ЛНР ВСУ с помощью БПЛА ударили по ТЦ в Новопскове

ЛУГАНСК, 7 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины использовали БПЛА с поражающими элементами для удара по двухэтажному зданию ТЦ в Новопскове Луганской Народной Республики. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник.

Источник: AP 2024

«Сегодня ночью вражеский беспилотник ударил по частному зданию в Новопскове. Произведен удар БПЛА с поражающими элементами по двухэтажному торговому центру. Произошло возгорание, частично разрушена кровля, выгорела часть помещений, которые арендовали индивидуальные предприниматели. К счастью, жертв и пострадавших нет», — написал он в Telegram-канале.

Пасечник уточнил, что пожарные службы «быстро отреагировали» — огонь в здании ТЦ потушили.

По его словам, на данный момент «соответствующие службы работают над устранением последствий очередной бессмысленной вражеской атаки по мирному объекту».

