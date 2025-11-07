В Иркутской области семерых человек отправили в СИЗО за вымогательство и похищение

В 2024 году житель Ангарска вместе с шестью знакомыми задумал незаконно завладеть чужими деньгами. Для этого они предложили местному молодому человеку купить у них машину в рассрочку. Вскоре «продавцы» начали требовать деньги, забрали автомобиль обратно и стали угрожать парню.
Чтобы усилить давление, злоумышленники похитили его, отвезли в закрытое помещение и начали запугивать. Организатор преступной группы предложил жертве подписать контракт на участие в специальной военной операции. В конце октября прошлого года, получив соцвыплату за заключение контракта, потерпевший перевел на счета трех участников группы 700 тысяч рублей.
Преступление было раскрыто при участии управления ФСБ по Иркутской области. Все семеро фигурантов в возрасте от 19 до 39 лет задержаны. По ходатайству следствия суд заключил их под стражу. Во время обысков у них изъяли оружие, ножи и технику.