В Иркутской области семерых человек отправили в СИЗО за вымогательство и похищение

Преступление было раскрыто при участии управления ФСБ по Иркутской области. Все семеро фигурантов в возрасте от 19 до 39 лет задержаны. По ходатайству следствия суд заключил их под стражу. Во время обысков у них изъяли оружие, ножи и технику.