Водитель автомобиля «Кайо Е5» погиб в лобовом столкновении на воронежской трассе

Смертельная авария произошла 6 ноября под Воронежем.

Источник: ГУ МВД по Воронежской области

В четверг, 6 ноября, в 16.30 в Новоусманском районе на автодороге «Воронеж — Нововоронеж» произошла смертельная авария. По данным полиции, 32-летний водитель автомобиля «Кайо Е5» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Фольксваген транспортер», за рулем которого находился 49-летний житель областного центра.

В результате ДТП водитель автомобиля «Кайо Е5» от полученных травм скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. Второй водитель также получил травмы. Он сейчас находится в больнице. По факту ДТП проводится проверка.

За минувшие сутки на дорогах области произошло 100 ДТП, из которых 70 — в Воронеже. В семи авариях пострадали 10 человек, один человек погиб.