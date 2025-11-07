Часть Симферополя и четыре района Крыма остались без воды из-за аварии

Кроме того, до 17:00 ограничения действуют в селе Краснодарка Джанкойского района, а также в Джанкое по улицам Ярмарочная, Пролетарская, Крымская, Элеваторная, Кирова, Октябрьская, Симферопольская, проезд Октябрьский, Северная, Интернациональная, Перекопская, Р. Люксембург, Проезжая, Свердлова, Первомайская, Толстого, Садовая, Октябрьская, Интернациональная. Не будет воды и на переулках Элеваторный, Отрадный, Свердлова, Северный, Мирный, Отважных, Тупиковый, Перекопский, Толстого.