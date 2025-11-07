В Уфе 25-летняя сестра разрешила сожителю издеваться над 12-летним братом

В Уфе завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летней местной жительницы. Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Башкирии, ее обвиняют в жестоком обращении с несовершеннолетним братом, над которым она оформила опеку в июле 2023 года.
Как установило следствие, с ноября прошлого года по июнь 2025 года девушка сознательно бездействовала, позволяя своему сожителю применять к 12-летнему брату неправомерные методы воспитания. Мальчик подвергался побоям и другим формам физического и психологического насилия. О преступлении стало известно, когда следователь опрашивал членов семьи мальчика в рамках проверки по другому делу.
Уголовное дело в отношении горе-опекуна уже направлено в суд для рассмотрения по существу. Дело в отношении ее сожителя расследуется отдельно. Отмечается, что следователь также направил представление в органы по делам несовершеннолетних с требованием устранить нарушения, которые привели к преступлению.
