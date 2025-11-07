В Уфе 25-летняя сестра разрешила сожителю издеваться над 12-летним братом

Уголовное дело в отношении горе-опекуна уже направлено в суд для рассмотрения по существу. Дело в отношении ее сожителя расследуется отдельно. Отмечается, что следователь также направил представление в органы по делам несовершеннолетних с требованием устранить нарушения, которые привели к преступлению.