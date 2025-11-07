С арендатора взыщут 1,5 млн за «благоустройство» в заказнике Ласпи

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя — РИА Новости Крым. В Севастополе суд удовлетворил исковые требования природоохранного прокурора о взыскании 1,5 миллионов рублей с арендатора земельного участка в заказнике Ласпи. Об этом сообщает прокуратура города.