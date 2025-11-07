С арендатора взыщут 1,5 млн за «благоустройство» в заказнике Ласпи

Специалисты установили, что на арендованном у города земельном участке в границах заказника в нарушение режима особо охраняемой природной территории размещены бетонные лестницы, настил, территория засыпана щебнем, часть вымощена плиткой.
Ущерб от незаконных действий составил почти 1,5 миллиона рублей, уточнили в прокуратуре.
«Гагаринский районный суд Севастополя поддержал позицию Севастопольской межрайонной природоохранной прокуратуры о необходимости взыскать с арендатора земельного участка в заказнике Ласпи ущерб, причиненный в результате нарушения режима особо охраняемой природной территории», — сказано в сообщении.
Ранее с того же юридического лица взыскали ущерб, причиненный незаконной вырубкой деревьев на данном участке, он составил более 140 тысяч рублей.