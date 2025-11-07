Ричмонд
Жительница Новосибирска попала под суд за ложный донос о краже автомобиля

В Новосибирске перед судом предстанет 32-летняя местная жительница, обвиняемая в заведомо ложном доносе. Женщина попыталась избежать ответственности за штрафы с помощью фиктивного заявления о преступлении. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Источник: Сиб.фм

Как установило следствие, в марте 2024 года обвиняемая продала свой автомобиль по договору купли-продажи. Это было сделано для того, чтобы избежать ареста транспортного средства судебными приставами и погасить долги перед микрофинансовыми организациями.

Однако после сделки женщина продолжила получать извещения о штрафах за нарушения ПДД, совершенные новым владельцем автомобиля. Вместо решения проблемы законным способом, обвиняемая выбрала противоправный путь — в июне 2025 года она написала в полицию заявление о хищении автомобиля, якобы переданного ей по договору аренды.

В ходе проверки правоохранители установили, что договора аренды никогда не существовало, а автомобиль был продан более года назад. Было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела о хищении, а против самой заявительницы возбудили дело по статье «Заведомо ложный донос о совершении преступления».

Обвиняемая полностью признала свою вину. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Первомайский районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.

Ранее Сиб.фм писал, что обиженная женщина оговорила сожителя и стала фигуранткой дела о клевете под Новосибирском.