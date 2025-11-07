Жительница Новосибирска попала под суд за ложный донос о краже автомобиля

В ходе проверки правоохранители установили, что договора аренды никогда не существовало, а автомобиль был продан более года назад. Было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела о хищении, а против самой заявительницы возбудили дело по статье «Заведомо ложный донос о совершении преступления».