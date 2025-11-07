Россияне могут лишиться денег, приложив карту к телефону

Таким образом, мошенники могут снять деньги со счета в банкомате, даже не имея физической карты, предупредила эксперт. Она рекомендует избегать перехода по сомнительным ссылкам из сообщений и устанавливать только официальные приложения. В случае сомнений лучше обратиться в банк по горячей линии или в ближайшее отделение.