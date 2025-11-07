Россияне могут лишиться денег, приложив карту к телефону

Об этом в беседе с РИА Новости предупредила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили, сообщает ИА DEITA.RU.
Злоумышленники отправляют пользователям сообщение с просьбой установить обновленное банковское приложение, поскольку старое скоро станет недоступным. В сообщении содержится ссылка для скачивания новой версии.
При установке приложение предлагает активировать NFC-модуль на телефоне, приложить карту к задней панели устройства для авторизации и ввести ПИН-код карты. В результате оно собирает и передает злоумышленникам личные данные, включая дубликат карты и её ПИН-код.
Таким образом, мошенники могут снять деньги со счета в банкомате, даже не имея физической карты, предупредила эксперт. Она рекомендует избегать перехода по сомнительным ссылкам из сообщений и устанавливать только официальные приложения. В случае сомнений лучше обратиться в банк по горячей линии или в ближайшее отделение.
Также специалист посоветовала ограничить операции по карте — например, отключить или ограничить сумму наличных, снимаемых в банкоматах. Для пожилых людей может иметь смысл полностью отказаться от использования NFC, чтобы снизить риск мошенничества.