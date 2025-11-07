В Сальске сгорел частный дом

На улице Дзержинского в Сальске выгорел частный дом, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел 5 ноября. Хозяев в момент возгорания дома не было. Пожарных вызвали соседи, которые проснулись от громкого треска шифера.
Всего огнем было охвачено 40 кв. метров. На месте от МЧС работали одиннадцать человек, использовалось три единицы техники. Предварительно, пламя вспыхнуло «из-за аварийной работы электропроводки».
Спасатели просят жителей Дона следить за состоянием проводки. Ветхую — нужно менять, но делать эту работу должны опытные мастера. Самостоятельно такие обновления проводить нельзя. При пожаре нужно звонить по номеру «101».
