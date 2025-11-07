СК возбудил дело после исчезновения россиян в ОАЭ

«Возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения семейной пары в Объединенных Арабских Эмиратах по признакам преступления, предусмотренного пунктом “а” части два статьи 105 УК России (убийство двух лиц)», — говорится в посте.
Второго октября россияне должны были встретиться с некими инвесторами в городе Хатта. Личный водитель привез их на стоянку у озера, там они пересели в другую машину и уехали. Далее связь с ними пропала.
С заявлением об исчезновении обратились родственники супружеской пары.