СК возбудил дело после исчезновения россиян в ОАЭ

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после исчезновения россиян в ОАЭ, сообщил Следственный комитет в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения семейной пары в Объединенных Арабских Эмиратах по признакам преступления, предусмотренного пунктом “а” части два статьи 105 УК России (убийство двух лиц)», — говорится в посте.

Второго октября россияне должны были встретиться с некими инвесторами в городе Хатта. Личный водитель привез их на стоянку у озера, там они пересели в другую машину и уехали. Далее связь с ними пропала.

С заявлением об исчезновении обратились родственники супружеской пары.