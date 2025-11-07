Экс-зампреда правительства Омской области осудили за взяточничество

По версии следствия, с 2018 по 2023 год Куприянов, занимавший пост министра труда и социального развития Омской области, получил от директора подведомственного дома-интерната взятки и имущество, а также услуги по изготовлению на приусадебном участке спортивного комплекса на общую сумму 647 тысяч рублей. Взамен он организовал прохождение директором учреждения аттестации на соответствие занимаемой должности, получение премий и награждение, а также дополнительны выплаты учреждению на сумму более 4,5 миллионов рублей. Любинский районный суд Омской области признал его виновным в получении взятки в крупном размере.