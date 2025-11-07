Пожар с 13 погибшими в хостеле: одному из осужденных изменили приговор в Алматы

В июле обвиняемых по этому делу признали виновными и приговорили к лишению свободы сроком от четырех до пяти лет. Адвокаты настаивали на невиновности своих подзащитных и просили суд отменить приговор. Прокурор, напротив, просила оставить приговор без изменений.
Выслушав все стороны и изучив все 77 томов уголовного дела, суд пришел к выводу о виновности осужденных. Показания потерпевших и свидетелей, заключения специалистов и экспертов, а также другие доказательства, собранные в ходе следствия и суда, подтвердили виновность.
В результате приговор в отношении М., директора хостела, был оставлен без изменений. В отношении П., ответственного за монтаж пожарной сигнализации, решение суда первой инстанции было отменено в части взыскания морального вреда в пользу потерпевших А. и А. в размере 7 миллионов тенге каждому. Гражданский иск потерпевших был оставлен без рассмотрения.