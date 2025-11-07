Пожар с 13 погибшими в хостеле: одному из осужденных изменили приговор в Алматы

В результате приговор в отношении М., директора хостела, был оставлен без изменений. В отношении П., ответственного за монтаж пожарной сигнализации, решение суда первой инстанции было отменено в части взыскания морального вреда в пользу потерпевших А. и А. в размере 7 миллионов тенге каждому. Гражданский иск потерпевших был оставлен без рассмотрения.