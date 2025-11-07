В Усолье-Сибирском осудили женщину за мошенничество в отношении супруги участника СВО

Накануне в Усольском городском суде состоялось заседание в отношении 36-летней усольчанки. Е1 обвиняли в совершении преступления по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Как выяснили следователи, в июле текущего года злоумышленница создала в мессенджере аккаунт от имени родного брата, который без вести пропал на территории проведения специальной военной операции. После этого она отправила его супруге сообщение с просьбой о помощи в оплате дороги до дома из госпиталя.
Доверившись, жена военнослужащего перевела суммарно 120 тысяч рублей на указанные счета. Однако спустя некоторое время переписка прервалась. Тогда женщина засомневалась в реальности истории и обратилась в полицию.
В кратчайшие сроки оперативники установили личность подозреваемой в мошенничестве. Ею оказалась 36-летняя родственница ее мужа. Полицейские выяснили, что переписка велась с телефона ребенка. Со слов злоумышленницы, подобный поступок она совершила из-за неприязненных отношений к жене брата.
В ходе заседания обвиняемая раскаялась в своих действиях. Суд с учетом мнения прокурора признал женщину виновной по части 2 статьи 159 УК РФ (Мошенничество) и назначил наказание — 2 года лишения свободы условно, а также полное возмещение ущерба.