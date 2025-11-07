В Усолье-Сибирском осудили женщину за мошенничество в отношении супруги участника СВО

Как выяснили следователи, в июле текущего года злоумышленница создала в мессенджере аккаунт от имени родного брата, который без вести пропал на территории проведения специальной военной операции. После этого она отправила его супруге сообщение с просьбой о помощи в оплате дороги до дома из госпиталя.