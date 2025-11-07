Самолет рейса Норильск-Диксон получил повреждения

Самолет, выполнявший рейс из Норильска в Диксон, получил повреждение. Выясняются обстоятельства этого авиаинцидента. Предварительно известно, что он произошел накануне, 6 ноября.
Воздушное судно типа Ан-74ТК-100 выполняло чартерный рейс в самый северный аэропорт региона. После благополучной посадки, около 18 часов по местному времени, специалисты начали послеполетный осмотр и обнаружили повреждение носового обтекателя.
Теперь предстоит выяснить, как и при каких обстоятельствах это произошло.
— Норильской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения оператором аэродрома законодательства о безопасности полетов, в том числе при выполнении функций по приему воздушных судов, — прокомментировали в ведомстве.