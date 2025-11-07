Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самолет рейса Норильск-Диксон получил повреждения

На севере Красноярского края транспортная прокуратура проверяет авиаинцидент.

Источник: Комсомольская правда

Самолет, выполнявший рейс из Норильска в Диксон, получил повреждение. Выясняются обстоятельства этого авиаинцидента. Предварительно известно, что он произошел накануне, 6 ноября.

Воздушное судно типа Ан-74ТК-100 выполняло чартерный рейс в самый северный аэропорт региона. После благополучной посадки, около 18 часов по местному времени, специалисты начали послеполетный осмотр и обнаружили повреждение носового обтекателя.

Теперь предстоит выяснить, как и при каких обстоятельствах это произошло.

— Норильской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения оператором аэродрома законодательства о безопасности полетов, в том числе при выполнении функций по приему воздушных судов, — прокомментировали в ведомстве.