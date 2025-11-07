Ричмонд
Четверо детей пострадали в ДТП из-за рассыпанного на дороге под Воронежем гороха

Массовая авария с четырьмя пострадавшими произошла под Воронежем.

Источник: ГУ МВД по Воронежской области

В Воронежской области небрежность при перевозке гороха привела к массовому ДТП, в котором пострадали четверо детей в возрасте от года до 15 лет. Подробности аварии рассказали в ГУ МВД по региону.

В четверг, 6 ноября, на трассе «Дон» в Рамонском районе перевозивший горох автомобиль «КамАЗ» рассыпал на дорогу часть груза. Следовавший за ним автомобиль «МАН» в составе полуприцепа «Тонар», которым управлял 35-летний житель Свердловской области, занесло на горохе. В результате фура столкнулась с автомобилем «Фольксваген» под управлением 36-летнего жителя Москвы. А тот допустил столкновение с автомобилем «Ниссан», с 39-летним воронежцем за рулем.

В результате массовой аварии пострадали годовалая девочка из автомобиля «Фольксваген», а также пассажиры автомобиля «Ниссан», воронежцы в возрасте 6, 8 и 15 лет. Всех детей доставили в медицинское учреждение.

По факту ДТП проводят проверку.