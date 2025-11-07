ФСБ задержала жителя Тамбовской области за передачу Киеву данных о российских военных

Житель Тамбовской области стал фигурантом уголовного дела сразу по двум тяжким статьям: госизмена и финансирование терроризма. Его обвиняют в контакте с агентом украинской разведки, которому он передавал информацию о российских военных, а также в денежных переводах в адрес террористической организации.