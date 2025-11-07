Ричмонд
ФСБ задержала жителя Тамбовской области за передачу Киеву данных о российских военных

Житель Тамбовской области стал фигурантом уголовного дела сразу по двум тяжким статьям: госизмена и финансирование терроризма. Его обвиняют в контакте с агентом украинской разведки, которому он передавал информацию о российских военных, а также в денежных переводах в адрес террористической организации.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Федеральная служба безопасности, при силовой поддержке Росгвардии, задержала 37-летнего жителя Тамбовской области по подозрению в государственной измене и финансировании терроризма. Мужчину обвиняют в передаче представителю Украины информации о местах дислокации подразделений, принимающих участие в СВО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, задержанный по собственной инициативе связался в Telegram с подконтрольным украинской военной разведке блогером и передал ему сведения о размещении российских воинских частей.

Кроме того, по информации следствия, подозреваемый переводил деньги в адрес запрещенной в России проукраинской террористической организации.

Следователями регионального управления ФСБ в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статьям «Государственная измена» и «Финансирование терроризма».

Задержанный находится под стражей. В ведомстве устанавливают все обстоятельства дела и проверяют его на причастность к другим преступлениям.