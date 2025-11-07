В Омской области стало меньше отравлений алкоголем и наркотиками

За первые девять месяцев 2025 года в Омской области заметно сократилось число отравлений — и алкогольных, и наркотических. Но цифры по‑прежнему тревожат, сообщает региональный Роспотребнадзор.
Так, с начала года зафиксировано 316 случаев отравления алкоголем, почти каждый третий из них (89) оказался смертельным. Мужчины пострадали чаще женщин: 230 эпизодов против 86. Больше всего случаев — среди безработных трудоспособного возраста (244), следом идут пенсионеры (27) и школьники (26), реже — работающие люди (9) и студенты (8). В целом по сравнению с 2024 годом число таких отравлений снизилось на 30,2%.
С наркотиками ситуация похожая: за тот же период зарегистрировано 488 случаев, 27 из которых закончились гибелью — все погибшие мужчины. Здесь тоже лидируют неработающие трудоспособного возраста (454 случая). Среди студентов — 16 эпизодов, школьников — 9, работающих — 8, пенсионеров — всего 1. По сравнению с прошлым годом число отравлений снизилось на 32,5%.
Хотя статистика показывает положительную динамику, проблема остаётся острой — особенно из‑за того, что среди пострадавших есть и подростки.