В Омской области стало меньше отравлений алкоголем и наркотиками

Так, с начала года зафиксировано 316 случаев отравления алкоголем, почти каждый третий из них (89) оказался смертельным. Мужчины пострадали чаще женщин: 230 эпизодов против 86. Больше всего случаев — среди безработных трудоспособного возраста (244), следом идут пенсионеры (27) и школьники (26), реже — работающие люди (9) и студенты (8). В целом по сравнению с 2024 годом число таких отравлений снизилось на 30,2%.