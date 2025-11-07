Семь многоквартирных домов в Ялте остались без отопления

Мы писали, синоптик рассказала, какая погода будет на этой неделе в Крыму. По ее словам, 6 и 7 ноября на полуострове сохранится погода на 2−3 градуса выше средних многолетних значений, осадки маловероятны. Ночью температура будет держаться в пределах +7…+12 градусов, днем от +14…+17.