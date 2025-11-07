Ричмонд
Семь многоквартирных домов в Ялте остались без отопления

Прокуратура разбирается с отключением семи ялтинских домов от отопления.

Источник: Аргументы и факты

Семь многоквартирных домов в Ялте остались без отопления, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Сотрудники надзорного ведомства проводят проверку по поступившей информации об отключении от теплоносителя семи многоквартирников.

В ходе нее дадут оценку соблюдению требований законодательства в сфере ЖКХ, в том числе действиям уполномоченных должностных лиц. При необходимости примут меры прокурорского реагирования.

Напомним, в Симферополе после запуска отопления затопило несколько квартир. По факту происшествия надзорным ведомством организована проверка информации, размещенной в социальных сетях. В рамках проверки будет дана правовая оценка исполнению требований жилищно-коммунального законодательства, а также степени готовности дома к отопительному сезону.

Мы писали, синоптик рассказала, какая погода будет на этой неделе в Крыму. По ее словам, 6 и 7 ноября на полуострове сохранится погода на 2−3 градуса выше средних многолетних значений, осадки маловероятны. Ночью температура будет держаться в пределах +7…+12 градусов, днем от +14…+17.