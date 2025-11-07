В Сосновском районе осудили банду, слившую 365 тонн топлива с трубопровода

Сосновский районный суд вынес приговор в отношении пяти жителей региона, обвиняемых в краже нефтепродуктов. Как сообщили в прокуратуре области, их признали виновными.
В суде установлено, что подсудимые в период с января по март 2024 года, используя незаконную врезку, похитили дизельное топливо в количестве более 365 тонн из магистрального нефтепродуктопровод «Уфа-Петропавловск».
Пресечь их деятельность помогло УФСБ региона. Всего преступники нанесли ущерб АО «Транснефть-Урал» на общую сумму около 18,2 миллионов рублей. Суд приговорил каждого к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима.
Также исковые требования потерпевшей стороны удовлетворены на сумму свыше 16 миллионов рублей с учетом возмещённого ущерба.
