В Сосновском районе осудили банду, слившую 365 тонн топлива с трубопровода

Своими действиями группа нанесла ущерба почти на 20 миллионов рублей.

Источник: Аргументы и факты

Сосновский районный суд вынес приговор в отношении пяти жителей региона, обвиняемых в краже нефтепродуктов. Как сообщили в прокуратуре области, их признали виновными.

В суде установлено, что подсудимые в период с января по март 2024 года, используя незаконную врезку, похитили дизельное топливо в количестве более 365 тонн из магистрального нефтепродуктопровод «Уфа-Петропавловск».

Пресечь их деятельность помогло УФСБ региона. Всего преступники нанесли ущерб АО «Транснефть-Урал» на общую сумму около 18,2 миллионов рублей. Суд приговорил каждого к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Также исковые требования потерпевшей стороны удовлетворены на сумму свыше 16 миллионов рублей с учетом возмещённого ущерба.

Ранее в Челябинске мужчина украл больше 200 литров дизельного топлива.