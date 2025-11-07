Ричмонд
В торговом центре в ЛНР произошел пожар в результате атаки БПЛА

Пожар в результате атаки дрона произошел в двухэтажном торговом центре в Новопскове Луганской народной республики, сообщает глава ЛНР Леонид Пасечник в телеграм-канале.

Источник: РИА "Новости"

«Со стороны ВСУ произведен удар БПЛА с поражающими элементами по 2-этажному торговому центру в Новопскове», — написал в посте Пасечник.

Он уточнил, что в результате удара также была частично повреждена крыша здания, выгорела часть арендованных индивидуальными предпринимателями помещений. Пожар потушили, пострадавших нет.

Пасечник периодически сообщает об ударах дронов по ЛНР. Так, 4 ноября, глава региона написал в телеграм-канале об атаке на многоквартирный дом в Свердловске, одного мужчину госпитализировали, у здания был поврежден фасад и выбиты окна. Жильцов дома эвакуировали.

